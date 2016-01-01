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楽天、ブリガムが退団 リズ、ペレスも

更新日時：2016年11月19日(土) PM 02:34
　楽天は１９日、ブリガム、リズ、ペレスが退団すると発表した。ブリガムとリズはともに０勝３敗で終わり、ペレスは２４試合に出場して打率２割３分９厘、５本塁打だった。

 

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