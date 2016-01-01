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楽天、塩見は背番号１７に １１番は西武から移籍の岸

更新日時：2016年11月19日(土) PM 05:29
　楽天は１９日、塩見の背番号を１１から１７に変更すると発表した。１１番はフリーエージェント（ＦＡ）で西武から移籍した岸がつける。

 

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