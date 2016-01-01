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楽天、大体大・菅菅原と合意 ドラフト４位

更新日時：2016年11月19日(土) PM 05:10
　楽天がドラフト４位で指名した大体大の菅原秀投手（２２）＝１８３センチ、７８キロ、右投げ左打ち＝の入団が１９日、決まった。契約金４千万円、年俸８００万円で合意した。楽天はこれで育成を含めた新人全１４選手の入団が決まった。（金額は推定）

 

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