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巨人、育成ドラフトの松原と合意 明星大の外野手

更新日時：2016年11月19日(土) PM 07:37
　＊…巨人が育成ドラフト５位で指名した明星大の松原聖弥外野手（２１）＝１７３センチ、７０キロ、右投げ左打ち＝と、育成ドラフト６位で指名した九産大の高山竜太朗捕手（２１）＝１８６センチ、８０キロ、右投げ右打ち＝の入団が１９日、決まった。ともに支度金３００万円、年俸２４０万円で合意した。（金額は推定）

 

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