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バスケ女子、日本が決勝進出 Ｕ―１８アジア選手権

更新日時：2016年11月19日(土) PM 08:29
　バスケットボール女子のＵ―１８（１８歳以下）アジア選手権は１９日にバンコクで行われ、日本は準決勝で韓国を６３―４１で下し、上位３チームに与えられるＵ―１９世界選手権（来年７月・イタリア）の出場権を手にした。２０日の決勝で中国と対戦する。（共同）

 

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