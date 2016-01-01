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柔道ＧＰ大会、鍋倉と池が優勝 中国・青島で開催

更新日時：2016年11月19日(土) PM 09:17
　柔道のグランプリ大会は１９日、中国の青島で行われ、女子で６３キロ級の鍋倉那美（三井住友海上）と７０キロ級の池絵梨菜（国士舘大）が優勝した。男子７３キロ級の竹内信康（筑波大）は３位だった。（共同）

 

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