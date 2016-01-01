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サッカー、清武はベンチ外 スペイン１部リーグ

更新日時：2016年11月19日(土) PM 11:26
　サッカーのスペイン１部リーグ、セビリアの清武弘嗣は１９日、敵地でのデポルティボ戦でベンチ外だった。チームは３―２で勝った。（共同）

 

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