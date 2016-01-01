文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

カールスルーエの山田はフル出場 サッカーのドイツ２部

更新日時：2016年11月20日(日) AM 07:32
　サッカーのドイツ２部リーグ、カールスルーエの山田大記は１９日、ホームのザントハウゼン戦にフル出場した。試合は１―３で敗れた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ