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独サッカー、香川は出場機会なし ドルトムント

更新日時：2016年11月20日(日) AM 08:31
　【ドルトムント（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグ、ドルトムントの香川真司は１９日、ホームのバイエルン・ミュンヘン戦で出場機会がなかった。チームは１―０で勝った。Ｂミュンヘンは今季初黒星で２位に後退し、ライプチヒが首位に立った。

 

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