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仏サッカー、川島はベンチ外 メッス

更新日時：2016年11月20日(日) AM 08:07
　サッカーのフランス１部リーグでＧＫ川島永嗣が所属するメッスは１９日、アウェーでトゥールーズに２―１で勝った。川島はベンチ外だった。（共同）

 

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