文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、乾は後半に退く スペイン１部

更新日時：2016年11月20日(日) AM 09:38
　サッカーのスペイン１部リーグでエイバルの乾貴士は１９日、ホームでのセルタ戦に先発し、１―０の後半１９分に退いた。試合はそのままエイバルが勝った。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ