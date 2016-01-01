自動車の世界耐久選手権シリーズ最終戦は１９日、バーレーンで決勝が行われ、トヨタは中嶋一貴らの５号車が４位、小林可夢偉らの６号車が５位だった。優勝はアウディ８号車。トヨタは製造者部門で年間３位だった。（共同）