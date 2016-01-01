文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

自動車耐久トヨタ勢は４、５位 最終戦

更新日時：2016年11月20日(日) AM 11:29
　自動車の世界耐久選手権シリーズ最終戦は１９日、バーレーンで決勝が行われ、トヨタは中嶋一貴らの５号車が４位、小林可夢偉らの６号車が５位だった。優勝はアウディ８号車。トヨタは製造者部門で年間３位だった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ