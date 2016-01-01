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Ｊ３、大分が優勝してＪ２復帰 最終節

更新日時：2016年11月20日(日) PM 03:20
　明治安田Ｊ３最終節（２０日・とりぎんバードスタジアムほか＝８試合）大分が鳥取を４―２で下し、５連勝で勝ち点を６１に伸ばして優勝と１年でのＪ２復帰を決めた。栃木は盛岡と２―２で引き分け、５９の２位で入れ替え戦に回る。Ｊ２の２１位と戦う入れ替え戦はホームアンドアウェー方式で２７日と１２月４日に行われる。

 

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