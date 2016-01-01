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バスケ女子Ｕ１８、日本は準優勝 アジア選手権

更新日時：2016年11月20日(日) PM 09:49
　バスケットボール女子のＵ―１８（１８歳以下）アジア選手権は２０日、バンコクで行われ、日本は決勝で中国に４７―７８で敗れ、準優勝だった。３位の韓国までが来年７月のＵ―１９世界選手権（イタリア）の出場権を獲得した。（共同）

 

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