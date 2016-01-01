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男子は小川、女子は高山が優勝 柔道のグランプリ大会

更新日時：2016年11月20日(日) PM 09:51
　柔道のグランプリ大会は２０日、中国の青島で行われ、男子１００キロ超級の小川雄勢（明大）と女子７８キロ級で高山莉加（三井住友海上）が優勝した。（共同）

 

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