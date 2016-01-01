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ミケルセンが今季２勝目 世界ラリー選手権最終戦

更新日時：2016年11月20日(日) PM 09:14
　自動車の世界ラリー選手権（ＷＲＣ）最終戦、ラリー・オーストラリアは２０日にゴールを迎え、アンドレアス・ミケルセン（ノルウェー、フォルクスワーゲン）が今季２勝目となる通算３勝目を挙げた。（共同）

 

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