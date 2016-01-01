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卓球、平野美宇は敗れる 中国スーパーリーグ

更新日時：2016年11月20日(日) PM 10:54
　卓球の中国スーパーリーグ女子のオルドスは２０日、八一と対戦し、平野美宇（エリートアカデミー）は第１試合のシングルスに出て１―３で敗れた。チームは３―２で勝った。（共同）

 

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