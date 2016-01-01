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ゴルフ、フィッツパトリックがＶ 世界ツアー選手権ドバイ

更新日時：2016年11月20日(日) PM 10:40
　男子ゴルフの欧州ツアー今季最終戦、世界ツアー選手権ドバイは２０日、アラブ首長国連邦のドバイのジュメイラ・エステート（パー７２）で最終ラウンドが行われ、６７で回ったマシュー・フィッツパトリック（英国）が通算１７アンダーの２７１で優勝した。ヘンリク・ステンソン（スウェーデン）が通算２度目の賞金王に輝いた。（共同）

 

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