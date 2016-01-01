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サッカー、浅野と宮市が出場 ドイツ２部リーグ

更新日時：2016年11月21日(月) AM 12:12
　サッカーのドイツ２部リーグが２０日、各地で行われ、浅野拓磨と細貝萌のシュツットガルトは敵地でウニオン・ベルリンと１―１で引き分けた。浅野は後半２６分から出場。負傷の細貝は欠場した。宮市亮のザンクトパウリはホームで金城ジャスティン俊樹が欠場したデュッセルドルフに０―１で敗れた。宮市は先発し、前半のみで退いた。（共同）

 

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