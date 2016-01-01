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サッカー、熊谷はフル出場 フランス１部リーグ

更新日時：2016年11月21日(月) AM 01:53
　サッカー女子のフランス１部リーグで２０日、熊谷紗希が所属するリヨンはホームでメッスに３―０で勝った。熊谷は守備的ＭＦとしてフル出場し、攻守に貢献した。（共同）

 

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