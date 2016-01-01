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元日本代表の本山が右膝靱帯損傷 Ｊ２北九州

更新日時：2016年11月21日(月) PM 03:03
　Ｊ３降格が決まったＪ２北九州は２１日、元日本代表のＭＦ本山が右膝前十字靱帯損傷と診断されたと発表した。全治などは手術後に発表する。１８日の練習中に負傷した。

 

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