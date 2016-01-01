参院環太平洋連携協定（ＴＰＰ）特別委員会は２１日、関係閣僚を交えて一般質疑を続けた。衆院では１０日にＴＰＰ承認案の採決が強行されるまで与野党の激しい対立が続いたが、参院では１１日に本会議で審議入りして以降、一度も空転はなく、粛々と日程を消化している。既に採決の前提となる中央公聴会の２５日開催まで決まっており、対決色が薄らいでいる。