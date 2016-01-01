文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
参院のＴＰＰ審議、対決色薄まる 粛々と日程消化
更新日時：2016年11月21日(月) PM 07:39
参院環太平洋連携協定（ＴＰＰ）特別委員会は２１日、関係閣僚を交えて一般質疑を続けた。衆院では１０日にＴＰＰ承認案の採決が強行されるまで与野党の激しい対立が続いたが、参院では１１日に本会議で審議入りして以降、一度も空転はなく、粛々と日程を消化している。既に採決の前提となる中央公聴会の２５日開催まで決まっており、対決色が薄らいでいる。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
「共同経済活動」協議検討 ロシア提案、帰属解決条件に
エコカー減税、２年以上延長へ サービス分野の開発も支援
高齢者の車追突、１２人搬送 東京・八王子の国道交差点
駆け付け警護へ先発隊到着 南スーダンＰＫＯの陸自
東証終値、１万８千円回復 １０カ月半ぶり高水準
松山市で国内最古の畑跡発見 縄文―弥生期、愛媛大
中立・公正な審理求め集会、沖縄 那覇で９百人、辺野古訴訟
豪栄道３敗、綱とり厳しく 鶴竜９連勝、１敗は３人
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
トラックと衝突し死亡 軽乗用車の68･･･
前橋西を推薦 21世紀枠で群馬県高野･･･
運転免許 高齢者返納 最多３４０･･･
消え行く給食のうどん… 粉食文化･･･
日照不足まだ続く？ 野菜高騰、遊･･･
来年ＢＳ放送 剣聖の名全国区に ･･･
「キングオブパスタ」Gru初制覇 も･･･
群馬県内大型ＳＣ 年末商戦 人手･･･
魔術師VS小学生 ロナウジーニョ見参･･･
ご当地マンホールカードに前橋、館･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信