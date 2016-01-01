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日本ハム大田は３３、公文は４９ 巨人からトレード２選手の背番号

更新日時：2016年11月23日(水) PM 02:27
　日本ハムは２３日、巨人からトレードで移籍した２選手の背番号を発表し、大田が３３、公文は４９に決まった。大田は「早くファンの皆さんに顔と背番号を覚えていただけるように頑張る」とコメントし、公文は「背番号を上回る登板数を目標にする」と意気込んだ。

 

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