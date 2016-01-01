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巨人の中川は８４０万円で更改 「先発で１０を勝ちたい」

更新日時：2016年11月23日(水) PM 03:16
　巨人の中川が２３日、４０万円増の年俸８４０万円で契約を更改した。プロ１年目を２試合の登板で終えた左腕は「先発で１０を勝ちたい。１年間、１軍でやり続けられる強い体をつくりたい」と話した。（金額は推定）

 

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