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巨人が新ユニホーム発表 ビジター用は伝統的な灰色に

更新日時：2016年11月23日(水) PM 06:09
　巨人は２３日、来季の新ユニホームを発表した。通気性や強度などが改良され、ビジター用が水色から伝統的な灰色に戻った。着用した坂本勇は「汗がすぐ乾きそう。すごく軽いので、いいパフォーマンスを出せると思う」と歓迎した。

 

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