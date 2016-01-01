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日本ハムの矢野は１千万円減 契約更改、年俸プラス出来高払い

更新日時：2016年11月23日(水) PM 10:07
　日本ハムの矢野が２３日、１千万円減の年俸４千万円プラス出来高払いで契約更改した。飯山は２５０万円減の２２００万円でサインした。巨人からトレードで移籍した２選手も更改し、大田は現状維持の２１００万円、公文は５０万円増の９００万円でサインした。（金額は推定）

 

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