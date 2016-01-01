文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東京都心で初雪 

更新日時：2016年11月24日(木) AM 06:52
　気象庁によると、２４日午前、東京都心で初雪が観測された。平年より４０日早く、昨年より４９日も早い。１１月に都心で初雪が降ったのは５４年ぶり。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ