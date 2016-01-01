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ソフトバンク、キャンプ日程発表 ２月１日から宮崎市

更新日時：2016年11月24日(木) PM 02:06
　ソフトバンクは２４日、来春のキャンプを２月１日から２７日まで宮崎市の生目の杜運動公園で行うと発表した。

 

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