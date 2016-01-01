文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ヤクルトが背番号変更 荒木が１０、杉浦は５８に

更新日時：2016年11月24日(木) PM 06:12
　ヤクルトは２４日、荒木の背番号が２４から１０に、杉浦が１８から５８に変更になると発表した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ