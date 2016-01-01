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ロッテ、育成ドラフト安江と合意 推定年俸２４０万円
更新日時：2016年11月24日(木) PM 07:49
ロッテが育成ドラフト１位で指名したルートインＢＣリーグ石川の安江嘉純投手（２４）＝１８５センチ、８０キロ、右投げ右打ち＝の入団が２４日、決まった。支度金３００万円、年俸２４０万円で合意した。（金額は推定）
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