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東証、８７円高 ９時１５分現在
更新日時：2016年11月25日(金) AM 09:41
２５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比８７円９７銭高の１万８４２１円３８銭となった。
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