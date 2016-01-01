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ヤクルトが榎本葵外野手獲得 楽天を戦力外

更新日時：2016年11月25日(金) PM 02:01
　ヤクルトは２５日、楽天を戦力外となっていた榎本葵外野手（２４）と入団で基本合意したと発表した。背番号は６４。

 

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