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中日、ゲレロ獲得へ 前ドジャース選手

更新日時：2016年11月25日(金) PM 08:36
　中日が新外国人として、キューバ出身で米大リーグ、ドジャースでプレーしたアレックス・ゲレロ外野手（３０）を獲得する方針であることが２５日、分かった。球団関係者が明らかにした。

 

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