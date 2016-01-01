文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー女子日本、準決勝は仏と Ｕ―２０Ｗ杯

更新日時：2016年11月26日(土) AM 12:21
　サッカーのＵ―２０（２０歳以下）女子ワールドカップ（Ｗ杯）パプアニューギニア大会は２５日、ポートモレスビーで準々決勝２試合が行われ、フランスがドイツに１―０で勝ち、２９日の準決勝で日本と対戦することが決まった。米国はメキシコを２―１で破ってベスト４入りした。準決勝では北朝鮮と顔を合わせる。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ