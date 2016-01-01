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野球ランキング、日本１位守る 

更新日時：2016年11月26日(土) AM 01:40
　世界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）は２５日、野球の世界ランキングを発表し、Ｕ―２３（２３歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）で優勝した日本が１位を守った。２位米国、３位韓国も変わらなかった。（共同）

 

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