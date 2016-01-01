文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー乾はアシストなどで貢献 スペイン１部

更新日時：2016年11月26日(土) AM 09:13
　サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は２５日、ホームでのベティス戦に先発し、前半にチームの２点目をアシストするなど３―１の勝利に貢献した。乾は試合終了間際までプレーした。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ