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東証、６０円安１万８３２０円 午前９時１５分現在

更新日時：2016年11月28日(月) AM 09:31
　週明け２８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比６０円６１銭安の１万８３２０円６１銭となった。

 

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