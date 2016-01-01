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山内が１００キロで優勝 ロードレース世界選手権

更新日時：2016年11月28日(月) AM 10:40
　陸上の１００キロロードレースの世界選手権が２７日、スペインのロスアルカサレスで行われ、男子で山内英昭（浜松ホトニクス）が６時間１８分２２秒で優勝した。（共同）

 

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