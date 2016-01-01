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ロッテ、菅原外野手と合意 育成ドラフト２位

更新日時：2016年11月28日(月) PM 05:46
　ロッテが育成ドラフト２位で指名した日本ウェルネススポーツ大の菅原祥太外野手（２３）＝１８３センチ、９５キロ、左投げ左打ち＝の入団が２８日、決まった。支度金３００万円、年俸２４０万円で合意した。（金額は推定）

 

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