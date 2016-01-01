楽天は２８日、岡島が山口県出身の真由さん（２５）と結婚したと発表した。２８歳となる来季は背番号が２７から４に変わる。「背番号も変わり結婚もしたので来季は心機一転、優勝を目指してチームも家庭も引っ張っていきたい」とコメントした。