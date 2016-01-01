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楽天、岡島が結婚 「家庭も引っ張っていきたい」

更新日時：2016年11月28日(月) PM 08:19
　楽天は２８日、岡島が山口県出身の真由さん（２５）と結婚したと発表した。２８歳となる来季は背番号が２７から４に変わる。「背番号も変わり結婚もしたので来季は心機一転、優勝を目指してチームも家庭も引っ張っていきたい」とコメントした。

　楽天の岡島豪郎外野手

 

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