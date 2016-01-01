文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

楽天、ウィーラーらと再契約 いずれも１年

更新日時：2016年11月28日(月) PM 08:12
　楽天は２８日、ウィーラー、アマダー、ペゲーロ、育成選手のソンといずれも１年の再契約を結んだと発表した。ウィーラーは来日２年目で２７本塁打を放ち、年俸１億円でサイン。アマダーは年俸３千万円、ペゲーロは年俸８５００万円、ソンは年俸４４０万円で合意した。（金額は推定）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ