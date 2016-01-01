文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー伊１部、長友は出番なし フィオレンティナ戦

更新日時：2016年11月29日(火) AM 09:39
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）、インテル・ミラノの長友佑都は２８日、ホームのフィオレンティナ戦で出番がなかった。チームは４―２で勝った。

　長友佑都（ゲッティ＝共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ