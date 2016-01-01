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オリックスが球団納会 監督「来季は喜べるシーズンに」

更新日時：2016年11月29日(火) PM 07:08
　４年ぶりの最下位に沈んだオリックスが２９日、兵庫県三田市内で球団納会を開き、福良監督は「来季この若いチームの大きく変わった姿を見せつけて、みんなで喜べるシーズンにしましょう」と話した。西名球団社長は「最下位に二度となりたくないという気持ちでオフを過ごしてほしい」とあいさつした。

 

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