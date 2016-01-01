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ソフトＢ加治屋が結婚 福岡市の女性と
更新日時：2016年11月30日(水) PM 08:29
ソフトバンクは３０日、加治屋が福岡市の女性（２５）と２５日に結婚したと発表した。女性は妊娠中。今季プロ３年目で初登板を果たした加治屋は「より一層責任感を持って野球に取り組みたい」とのコメントを出した。
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