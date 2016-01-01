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バイアスロン、立崎芙は２６位 Ｗ杯女子１５キロ

更新日時：2016年12月1日(木) AM 11:06
　バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は１１月３０日、スウェーデンのエステルスンドで女子１５キロが行われ、立崎芙由子が２６位、古谷沙理は３５位、三橋李奈は７６位だった。（共同）

 

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