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セビリア清武はフル出場 スペイン国王杯

更新日時：2016年12月1日(木) PM 12:33
　サッカーのスペイン国王杯４回戦第１戦で清武弘嗣のセビリアは１１月３０日、敵地でフォルメンテラに５―１で快勝した。清武はフル出場した。（共同）

 

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