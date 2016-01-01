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普天間騒音、二審も国に賠償命令 福岡高裁那覇支部

更新日時：2016年12月1日(木) PM 02:10
　沖縄県の米軍普天間飛行場周辺の住民約２２００人が米軍機の騒音被害を訴え、約１０億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は１日、一審に続き、国に賠償を命じた。

 

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