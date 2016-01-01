文字サイズを変更する
HOME
>
全国のニュース
全国のニュース
ツイート
東証、４９円安 午前９時１５分現在
更新日時：2016年12月2日(金) AM 09:25
２日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比４９円７０銭安の１万８４６３円４２銭となった。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
全国の主なニュース
ＮＨＫ籾井会長、再任困難 経営委の同意得られず
米国防長官にマティス氏 トランプ氏、来週発表と報道
鳥インフル、韓国と同型 新潟・関川や青森
タイ皇太子が新国王即位 ７０年ぶり、「名君」後継
ＮＹ株、最高値更新 原油先物の値上がり好感
仏大統領、再選出馬を断念 テロ、失業で支持率低迷
ロ大統領、日本との関係進展期待 年次報告演説、領土問題触れず
新語・流行語大賞は「神ってる」 広島カープ活躍を象徴
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
群馬県のニュース 週間ランキング
《Sceneぐんま》みどりの国道にポツリ･･･
藤岡蚕マラソンに爆破予告届く 一･･･
太田市が公認キャンプ地 断念 19年･･･
もう銀世界… 前橋で初の11月積雪 ･･･
ヤマダ電機 猛追で３位 全日本実業･･･
士長を懲戒免職 館林地区消防組合･･･
市税収入もし減ったら… 給与 同じ･･･
「真田色」を前面に 沼田市が観光･･･
「頭文字Ｄ」名場面 実車で再現 榛･･･
全国高校ラグビー県予選 農二復活･･･
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2016
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信