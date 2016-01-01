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ロッテ入団テスト、猪本が合格 柴田、三家も
更新日時：2016年12月2日(金) PM 01:21
ロッテは２日、ソフトバンクを戦力外となった猪本健太郎内野手（２５）と、阪神を戦力外となった柴田講平外野手（３０）、ルートインＢＣリーグ石川の三家和真外野手（２３）が入団テストに合格したと発表した。３人は千葉県鴨川市で行われた秋季キャンプでテストを受けていた。
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