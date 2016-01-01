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スピード、加藤は５００ｍで連勝 ジャパンカップ第３戦

更新日時：2016年12月3日(土) PM 08:02
　スピードスケートのジャパンカップ第３戦は３日、岐阜県のクリスタルパーク恵那スケート場で行われ、男子５００メートルは加藤条治（日本電産サンキョー）が３５秒４９で第２戦に続いて優勝した。２位は新浜立也（高崎健康福祉大）。女子５００メートルは曽我こなみ（ホテル東日本）が制した。

 

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